Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 11 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали мужчину за расправу над женой и ее знакомым

В Ачинске мужчину арестовали на два месяца за убийство жены и ее знакомого
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Ачинске мужчину арестовали на два месяца за расправу над женой и ее знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, утром 9 февраля 36-летний подозреваемый спланировал преступление и пришел в подъезд дома в 3-м Привокзальном микрорайоне. Он дождался, когда из квартиры выйдет его жена и ее 45-летний знакомый, после чего напал на мужчину с ножом и нанес множественные ранения.

Раненый пострадавший выбежал на улицу, но полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Нападавший в это время спрятался за припаркованными автомобилями и дождался, когда его супруга выбежала из подъезда. Затем он начал ее преследовать и несколько раз ударил ножом в шею. После преступления мужчина вернулся к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью.

Подозреваемый задержан, он находится в медицинском учреждении. На выездном судебном заседании ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась заказать расправу над мужем с помощью яда и попалась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область. Технику маскировали близ границы в загоне для скота

      В Европе поделились ожиданиями от решений США по Украине

      Россиянам раскрыли неожиданную причину головной боли

      В России заявили об «обезжиривании» строительных компаний

      Пенсионерка чудом выжила под колесами 25-метрового грузовика и попала на видео

      Стала известна цена брони от мобилизации на год для украинцев

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      Частный джет рокера врезался в другой самолет и попал на видео

      Россия начала переговоры по открытию гуманитарного коридора для жителей Курской области

      Врач забыл выключить камеру после конференции и занялся сексом на глазах у главы Дагестана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше