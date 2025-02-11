В российском регионе арестовали мужчину за расправу над женой и ее знакомым

В Ачинске мужчину арестовали на два месяца за убийство жены и ее знакомого

В Ачинске мужчину арестовали на два месяца за расправу над женой и ее знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, утром 9 февраля 36-летний подозреваемый спланировал преступление и пришел в подъезд дома в 3-м Привокзальном микрорайоне. Он дождался, когда из квартиры выйдет его жена и ее 45-летний знакомый, после чего напал на мужчину с ножом и нанес множественные ранения.

Раненый пострадавший выбежал на улицу, но полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Нападавший в это время спрятался за припаркованными автомобилями и дождался, когда его супруга выбежала из подъезда. Затем он начал ее преследовать и несколько раз ударил ножом в шею. После преступления мужчина вернулся к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью.

Подозреваемый задержан, он находится в медицинском учреждении. На выездном судебном заседании ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась заказать расправу над мужем с помощью яда и попалась.