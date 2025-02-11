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11:26, 11 февраля 2025Россия

Российские военные сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область. Технику маскировали близ границы в загоне для скота

ВС России сорвали масштабное наступление ВСУ на Белгородскую область
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные предотвратили масштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.

По данным Shot, воздушная разведка ВС РФ вычислила движение масштабной колонны в направлении российского региона. Накануне планировавшейся атаки более десяти единиц техники замаскировали в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области, в 10 километрах от границы. Среди машин были три польские БМП Rosomak и два бронеавтомобиля «Козак».

Их уничтожили FPV-дронами. Канал опубликовал видео с беспилотников, которые поражают технику.

Кадр: Telegram-канал SHOT

В январе сообщалось о боях с ВСУ в регионе

В середине января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ведут бои с ВСУ в Белгородской области близ поселка Красная Яруга.

Он также показал кадры работы танка Т-64 и российской авиации по украинским укреплениям в лесопосадках. «Зачистка российской территории от вражеского присутствия успешно продолжается», — добавил Кадыров.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Позже запись в канале Кадырова была отредактирована — из нее удалили упоминание населенного пункта, но оставили информацию про зачистку на «белгородском направлении».

О попытках прорыва в Белгородскую область предупреждалось и ранее

В начале ноября 2024 года утверждалось, что Украина может готовить новое наступление на Россию, чтобы произвести впечатление на будущую администрацию США.

Заявлялось, что украинская армия уже получила немецкие танки, более 200 американских бронетранспортеров Stryker, шведские гусеничные вездеходы и ряд других вооружений. Авторы Forbes были уверены, что Киев готовится к наступлению на Белгородскую или Брянскую области.

Еще ранее, в августе, появилась информация, что бойцы ВСУ вступили в бой с российскими пограничниками в Белгородской области. Они якобы подобрались к границе российского региона на восьми бронемашинах, после чего попытались совершить прорыв на территорию РФ группой в составе 60 человек.

Помимо этого, было подчеркнуто, что Вооруженные силы России ответили артиллерией, отбросив противника от границы в районе села Нехотеевка. Кроме того, некоторые Telegram-каналы информировали о стрельбе в районах Журавлевки и Нехотеевки.

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