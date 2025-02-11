Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:43, 11 февраля 2025Силовые структуры

Российским прокурорам поручили инициировать закон о соцподдержке детей участников СВО

Краснов поручил прокурорам инициировать закон о поддержке детей участников СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов инициировать принятие закона, по которому дети участников специальной военной операции (СВО) гарантированно могли получить социальную поддержку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, эти меры приняли после инцидента с подростком из Челябинской области. Он был лишен соцподдержки из-за того, что его отец уехал в зону СВО из другого региона. После личного приема Генпрокурора права члена семьи участника СВО были защищены, а местное законодательство было скорректировано.

Ранее в Челябинской области право на ежемесячную выплату имели только члены семьи участника спецоперации, которые обучаются в государственных образовательных организациях на территории региона очно. Кроме того, сам военнослужащий должен был быть зарегистрирован по месту жительства в регионе.

Незадолго до этого генпрокурор Игорь Краснов поставил российским прокурорам задачу активно внедрять в работу возможности искусственного интеллекта (ИИ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о срыве масштабного наступления Украины на Белгородскую область

      Маск отреагировал на слова Зеленского об отмене выборов на Украине

      Жена Галустяна показала фигуру в купальнике

      В Эстонии житель возмутился отключению страны от БРЭЛЛ

      На льготы российским фермерам перестало хватать денег

      Россиянка побывала в Мексике и описала местных девушек фразой «русский парень не потянет»

      Звезда реалити-шоу рассказал о переменах в жизни после сердечного приступа

      ОАК создаст системы запуска ударных БПЛА с самолетов

      Глава атакованного дронами региона России рассказал о ситуации на загоревшемся предприятии

      Украинские дроны массово атаковали Саратовскую область. Загорелся нефтеперерабатывающий завод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше