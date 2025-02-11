Российским прокурорам поручили инициировать закон о соцподдержке детей участников СВО

Краснов поручил прокурорам инициировать закон о поддержке детей участников СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов инициировать принятие закона, по которому дети участников специальной военной операции (СВО) гарантированно могли получить социальную поддержку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, эти меры приняли после инцидента с подростком из Челябинской области. Он был лишен соцподдержки из-за того, что его отец уехал в зону СВО из другого региона. После личного приема Генпрокурора права члена семьи участника СВО были защищены, а местное законодательство было скорректировано.

Ранее в Челябинской области право на ежемесячную выплату имели только члены семьи участника спецоперации, которые обучаются в государственных образовательных организациях на территории региона очно. Кроме того, сам военнослужащий должен был быть зарегистрирован по месту жительства в регионе.

Незадолго до этого генпрокурор Игорь Краснов поставил российским прокурорам задачу активно внедрять в работу возможности искусственного интеллекта (ИИ).