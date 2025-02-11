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18:42, 11 февраля 2025Ценности

Российский экстрасенс напрасно сломала ребра ради идеальной фигуры

Экстрасенс Ольга Якубович напрасно сломала ребра ради 55-сантиметровой талии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Ольга Якубович пожаловалась на неудачную пластику ради идеальной фигуры. Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка рассказала, что в прошлом году решилась на операцию, чтобы добиться 55-сантиметровой талии. По словам телезвезды, в ходе вмешательства хирург не удаляет ребра, а надламывает их по особой технике. Однако Якубович призналась, что напрасно пережила операцию, поскольку не увидела результата.

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«После операции месяцами носить жутко тугой корсет, чтобы зафиксировать результат. Боль. Постоянный дискомфорт, но я терпела и верила, что это стоит того. К зиме мои ребра вернулись на место. Все это было зря. Все страдания, мучения, боль, ограничения. В итоге — никакого результата», — уточнила экстрасенс.

Ранее фитнес-модель Тэмми Хемброу обругали в сети за чрезмерно большую грудь после пластической операции.

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