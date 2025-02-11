Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:15, 11 февраля 2025Ценности

Самая красивая женщина в мире снялась в прозрачной блузе без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Isabel Marant. Снимки опубликованы на сайте The Sun.

51-летняя самая красивая женщина в мире позировала перед фотографом в черном наряде, который включал в себя ультракороткие кожаные шорты, прозрачный топ и куртку. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя просвечивающуюся сквозь ткань голую грудь.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

В качестве обуви стилисты подобрали ей гладиаторские сандалии. Вдобавок манекенщице сделали укладку с распущенными волосами и мейкап.

В январе папарацци заметили Мосс без косметики. Свой образ она дополнила красным шарфом, кольцами и браслетом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о риске для Украины стать частью России

      Назван самый покупаемый к Новому году смартфон

      В реке Ленобласти зафиксировали превышение токсинов в тысячу раз

      Япония ужесточила риторику по претензиям на Курилы

      Самая красивая женщина в мире снялась в прозрачной блузе без бюстгальтера

      В Турции предупредили об угрозе цунами после землетрясений

      Парень решил отремонтировать машину и сделал неприятное открытие

      На Украине призвали к протестам после слов Зеленского

      Стало известно о закрытии магазинов «Светофор» из-за просроченного мяса

      В США столкнулись два бизнес-джета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше