СК зафиксировал факты издевательств ВСУ над военнопленными России

Следователи зафиксировали очередные факты издевательств над российскими военнопленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Российские военнослужащие рассказали следователям, что украинские военные применяли к ним физическое насилие. Они совершали такие преступление ради удовольствие, отметили в ведомстве.

Один из вернувшихся военнопленных заявил, что был ранен в бою и не смог передвигаться. Так он попал в СИЗО города Харькова. Сотрудники изолятора требовали подписывать документы, дискредитирующие Вооруженные сил Росиии, и избивали его. Также мужчину заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины. Другого военнослужащего бойцы ВСУ держали в яме и пытали, чтобы получить сведения о Российской армии.

Эти материалы будут приобщены к уголовному делу по части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ, возбужденному ранее в отношении украинских военнослужащих.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, который руководил ударами по Курской области.