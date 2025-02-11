Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 11 февраля 2025Силовые структуры

СК зафиксировал новые факты пыток российских военнопленных на Украине

СК зафиксировал факты издевательств ВСУ над военнопленными России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Следователи зафиксировали очередные факты издевательств над российскими военнопленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Российские военнослужащие рассказали следователям, что украинские военные применяли к ним физическое насилие. Они совершали такие преступление ради удовольствие, отметили в ведомстве.

Один из вернувшихся военнопленных заявил, что был ранен в бою и не смог передвигаться. Так он попал в СИЗО города Харькова. Сотрудники изолятора требовали подписывать документы, дискредитирующие Вооруженные сил Росиии, и избивали его. Также мужчину заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины. Другого военнослужащего бойцы ВСУ держали в яме и пытали, чтобы получить сведения о Российской армии.

Эти материалы будут приобщены к уголовному делу по части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ, возбужденному ранее в отношении украинских военнослужащих.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павло Розлача, который руководил ударами по Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Компромисс может быть болезненным». Кличко заявил, что конфликт на Украине завершится через два месяца. Чем он может закончиться?

      На Украине иностранцев обязали проходить полиграф для службы в ВСУ

      Виктория Боня купила автомобиль более чем за 25 миллионов рублей

      В России продлили ограничения на полеты в Израиль

      Раскрыта стоимость переписанной на мошенников квартиры российской актрисы

      Любовь сына к наггетсам спасла преступника от депортации

      Вяльбе оценила работу Баха на посту главы МОК

      Канье Уэста назвали возможной угрозой для окружающих

      Россиянам раскрыли стоимость рейсов в Европу на майские праздники

      В российском городе хозяевам залитой квартиры выплатили 1,5 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше