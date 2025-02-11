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05:20, 11 февраля 2025Мир

Трамп отказался ответить на вопрос о разговоре с Путиным

Трамп заявил, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о коммуникации с российской стороной по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Американский лидер отметил, что не может рассказать детали разговоров. Однако он подчеркнул, что переговоры ведутся на групповом уровне. «Мне кажется, он [президент РФ Владимир Путин — прим. «Ленты.ру»] хотел бы заключить сделку, но для танго нужны двое».

Вместе с тем Трамп отказался ответить на вопрос журналиста, общался ли он непосредственно с российским лидером. «Нет. Я не хочу говорить об этом, вам это не поможет», — сказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил способность Трампа достичь прогресса в решении украинского конфликта. По его мнению, говорить об этом рано.« Потому что ни Белый дом, ни Кремль не комментируют переговоры», — отметил он.

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