Трамп заявил, что с помощью США в Газе появятся отели и другие строения

Президент США Дональд Трамп пообещал правильные шаги в отношении Газы. Об этом он заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II, пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, так как с помощью Соединенных Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. Политик заявил, что верит в совместную разработку решений по Газе с Египтом на 99 процентов.

Ранее Трамп исключил возможность возвращения палестинцев в сектор Газа. Политик пообещал построить для них новое место. По словам главы Белого дома, если палестинцы вернутся в Газу сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить, поскольку в текущем состоянии анклав непригоден для жизни.