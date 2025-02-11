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22:13, 11 февраля 2025Мир

Трамп пообещал «правильные» шаги в отношении Газы

Трамп заявил, что с помощью США в Газе появятся отели и другие строения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал правильные шаги в отношении Газы. Об этом он заявил на встрече с королем Иордании Абдаллой II, пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что рассчитывает на договоренности с Египтом, так как с помощью Соединенных Штатов в анклаве появятся отели и другие строения. Политик заявил, что верит в совместную разработку решений по Газе с Египтом на 99 процентов.

Ранее Трамп исключил возможность возвращения палестинцев в сектор Газа. Политик пообещал построить для них новое место. По словам главы Белого дома, если палестинцы вернутся в Газу сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить, поскольку в текущем состоянии анклав непригоден для жизни.

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