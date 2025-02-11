Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей второй инаугурации. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Да, я разговаривал с ним», — ответил он на соответствующий вопрос. По словам американского лидера, у него «очень хорошие личные отношения» с китайским коллегой.

В начале феврале пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что Дональд Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие сутки. При этом она не стала уточнять детали и тему предстоящей беседы двух лидеров.

Кроме того, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор в январе до церемонии инаугурации американского лидера. По словам главы Белого дома, разговор «был очень хорошим как для Китая, так и для США».