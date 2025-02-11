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03:15, 11 февраля 2025Мир

Трамп запретил госструктурам закупать «взрывающиеся» бумажные соломинки

Трамп запретил госструктурам закупать взрывающиеся бумажные трубочки
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запретил государственным структурам закупать «взрывающиеся» бумажные трубочки и объявил переход на пластиковые соломинки. ABC News опубликовал на YouTube кадры подписания американским лидером соответствующего указа.

«Эти штуки не работают. Миллион раз их использовал. Иногда они ломаются, взрываются, если что-то горячее, они не долго протянут, иногда минуты, иногда секунды. Это смехотворная ситуация. Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам», — указал президент США.

Трамп также ответил на опасения экоактивистов. «Не думаю, что на акул повлияет пластик, пока они проедают свой путь через океан», — высказался он.

Ранее Трамп установил рекорд по количеству принятых исполнительных указов за первые 100 дней работы своей администрации. В частности, 47-й президент Соединенных Штатов издал 54 указа, что является самым высоким показателем в американской истории.

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