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16:06, 11 февраля 2025Экономика

Траты россиян на одежду подсчитали

ЦРПТ: Россияне потратили на одежду больше полутора триллионов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

С 1 апреля прошлого года жители России потратили на одежду больше 1,5 триллиона рублей, выяснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Выводы исследования сообщает ТАСС.

Оказалось, что за указанный период россияне купили 165,2 миллиона единиц соответствующей продукции. Самые большие показатели (в расчете на тысячу человек) зафиксированы в Москве, где купили почти 3,5 тысячи предметов одежды. Вторая позиция оказалась за Санкт-Петербургом — 3,4 тысячи.

Что касается самых популярных товаров, то таковыми оказались куртки, блузки, жилеты и пальто.

Ранее сообщалось, что из всех покупок одежды и обуви, сделанных россиянами за границей, треть пришлась на Китай. За год соответствующий показатель вырос на 19,3 процентного пункта. Такую динамику объясняют уходом из РФ иностранных брендов. В то же время заказы из Китая остались доступны для россиян и просты в оплате.

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