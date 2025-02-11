Стилист перечислила тренды весны 2025 года

Стилист Усачева рассказала, что весной в тренде будет замша и клеш

Весной 2025 года будет актуально множество разнообразных трендов, сообщила персональный стилист Катрин Усачева. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру».

В этом сезоне будут популярными глубокий шоколадный цвет и сливочный желтый, рассказала эксперт. Не сдают свои позиции также все оттенки винного и бордо. При этом весенним цветовым трендом №1 становится нежно-розовый. Стилист посоветовала смело выбирать трикотажные комплекты с юбками и брюками пудрового оттенка.

Трендовыми, по ее словам, станут различные кожаные фактуры. Например, лаковая кожа или матовые изделия. «Стильной покупкой станет кожаный тренч длины макси, который можно будет стилизовать в совершенно разные по стилю комплекты», — поделилась Усачева.

Хитом этой весны становятся — замшевые изделия. Must have в образе — минимум два замшевых акцента. Например, жакет и лоферы на тонкой подошве Катрин Усачева стилист

Трендово разнообразить образ поможет микс объемных украшений из разных цветов металла, золота и серебра, добавила эксперт, уточнив, что такой стильный прием особенно подойдет под монохромные комплекты.

Из обуви модной в этом сезоне, как и в прошлом, остается модель туфель слингбэки, но обтекаемой формы в духе Jil Sander на каблуке kitten heel, отметила стилист.

Среди юбок этой весны, по ее словам, занимают центральное место юбки в стиле Officce core по колено, при этом посадка такой юбки должна быть заниженной.

«Этой весной в каждом бренде можно будет найти фасон "клеш". Это могут быть как брюки, так и джинсы разных цветов — идеальный вариант для тех, кто захочет удлинить ноги и подчеркнуть женственный силуэт с помощью высокой посадки на талии. Женственность в образах можно подчеркнуть и с помощью приталенного жакета. В 2025 году такой жакет станет не только символом весны, но и частью женственного образа», — обратила внимание Усачева.

Среди мужских фасонов верхней одежды популярными станут текстильные бомберы с воротником, уверена стилист. По ее словам, такой элемент одежды идеально впишется не только в образы в стиле кэжуал, но в деловые аутфиты.

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