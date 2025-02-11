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14:10, 11 февраля 2025Спорт

Украинские футболисты армянского клуба пропустили матч с «Зенитом»

Украинцы Братков и Вакуленко из армянского «Пюника» пропустили матч с «Зенитом»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Li Ming / XinHua / Globallookpress.com

Украинские футболисты «Пюника» Антон Братков и Сергей Вакуленко пропустили матч с «Зенитом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Товарищеская встреча между российским и армянским клубами прошла на тренировочном поле отеля «Эмирейтс Палас» в Абу-Даби (ОАЭ). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Братков и Вакуленко являются основными футболистами «Пюника». Игроки провели за команду 18 и 15 матчей во всех турнирах соответственно.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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