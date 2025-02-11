В Совфеде отреагировали на слова Трампа о риске для Украины стать частью России

Сенатор Карасин призвал не забывать о первопричинах украинского конфликта

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не забывать о первопричинах украинского конфликта в моменты обсуждения сценариев урегулирования кризиса. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России.

«Все рассуждения и возможные оценки и сценарии урегулирования кризиса на Украине не должны уходить от необходимости выкорчевывания первопричин существующих проблем. Иначе вся эта работа будет носить показной характер. Но результаты будут сугубо временными», — предположил Карасин.

По словам сенатора, история хорошо знает о проблемах, которые привели к украинскому конфликту.

Заявления Трампа, конечно, заслуживают внимания, но тут важны детали. Важно понимать, что ультранационализм Украины, неонацизм, в который это все переросло, — это довольно сложное, трудное явление. Поэтому будем надеяться на лучшее и стремиться к этому Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Трамп заявил, что украинские власти обязаны дать гарантии безопасности вложенных в нее американских средств, поскольку Украина рискует в какой-то день стать частью России. Он подчеркнул, что хочет вернуть вложенные в Киев деньги.

Трамп подчеркнул, что США потратили на Украину 300-350 миллиардов долларов, в то время как Европа — всего лишь 100 миллиардов. При этом глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о том, продолжают ли США поставлять оружие Украине.

