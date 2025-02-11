Ушедшим из России автобрендам предрекли возвращение

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бо Андерссон: Ушедшие из России автобренды вернутся

Иностранные автомобильные бренды, которые после введения санкций приняли решение покинуть российский рынок, в конечном итоге вернутся обратно. Об этом «Коммерсанту» рассказал бывший глава «АвтоВАЗа» Бо Андерссон. Выдержки из его интервью опубликованы в Telegram-канале газеты.

Он уверен, что большинство компаний не потеряли интереса к России. «Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать», — сказал он.

Одновременно Андерссон добавил, что предсказать, как именно автобренды будут возвращаться и когда, — сложно. По его мнению, если какой-то бренд будет отсутствовать слишком долго, его место займет более проворный конкурент.

По подсчетам Автостата, на начало 2025 года на складах в России скопилось порядка полумиллиона автомобилей. Речь идет в том числе о новых автомобилях, ввезенных в Россию при помощи параллельного импорта. Накопившихся объемов хватит на 3-4 месяца активных продаж.

Иную цифру называли источники РБК на авторынке. В конце января они сообщали о 700 тысячах машин. Отечественных и иностранных автомобилей у автодилеров примерно поровну — 52 процента против 48 соответственно.