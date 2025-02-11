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09:07, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Эстонии житель возмутился отключению страны от БРЭЛЛ

Гражданин Эстонии раскритиковал отключение от совместной с Россией энергосистемы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Гражданин Эстонии раскритиковал отключение от совместной с Россией, Белоруссией, Литвой и Латвией (БРЭЛЛ) энергосистемы. Об этом он рассказал в своем видео, передает РИА Новости.

Автора смутил факт объявления на дверях домов и квартир о необходимости запастись всем необходимым из-за проблем со светом. «Он начал недоумевать по поводу целесообразности такого решения», — приводит его слова агентство.

8 февраля страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы БРЭЛЛ. Сутки после этого республики питались электроэнергией автономно. 9 февраля Эстония, Латвия и Литва подключились к европейской системе электроэнергии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с первым лидером СССР Владимиром Лениным и Россией на фоне выхода из единой энергосистемы БРЭЛЛ. «До свидания, Россия, до свидания Ленин», — говорит президент Литвы на английском, в окружении европейских политиков.

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