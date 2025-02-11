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12:20, 11 февраля 2025Мир

В Европе поделились ожиданиями от решений США по Украине

Euractiv: В Европе не ожидают принятия США на себя обязательств по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Европейские страны не ожидают принятия США на себя серьезных обязательств по Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов.

«Очевидно, что, как и во всем остальном в наши дни, беспокойство вызывает то, что все, что мы обсуждаем или о чем соглашаемся с американскими коллегами, может сохранять силу лишь до тех пор, пока Трамп не решит изменить свое мнение», — отметил неназванный дипломат.

Отмечается, что в Европе ожидали, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине будет готов, когда члены его команды прибудут на этой неделе для участия в Мюнхенской конференции по безопасности и встрече в формате Рамштайн, однако позже спецпредставитель США по Украине Кит Келлог это опроверг.

Ранее Келлог подтвердил, что оружие, одобренное для поставок бывшим президентом США Джо Байденом, все еще продолжает поступать на Украину. При этом, по данным источников агентства, у администрации Трампа есть план подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины, как они это делали при Байдене.

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