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07:39, 11 февраля 2025Мир

В США подтвердили продолжение поставок оружия на Украину

Reuters: Келлог подтвердил поставки на Украину одобренного Байденом оружия
Сергей Витько
Сергей Витько (Руководитель международной редакции)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Оружие, одобренное для поставок бывшим президентом США Джо Байденом, все еще продолжает поступать на Украину. Эту информацию агентству Reuters подтвердил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

«В ближайшие 24 часа не будет никакой необходимости что-то менять», — ответил он на вопрос о продолжении поставок.

При этом, по данным источников агентства, у администрации Трампа есть план подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины, как они это делали при Байдене. Келлог якобы планирует обсудить этот вопрос на предстоящей Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Сам Келлог отказался подтвердить наличие плана, но сказал: «США всегда любили продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику».

Как ранее отмечал замглавы МИД России Михаил Галузин, в последнее время с Запада активно звучат заявления о необходимости перезапуска переговоров по Украине, однако на деле ничего не меняется — США и союзники продолжают накачивать Киев оружием.

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