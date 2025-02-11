Reuters: Келлог подтвердил поставки на Украину одобренного Байденом оружия

Оружие, одобренное для поставок бывшим президентом США Джо Байденом, все еще продолжает поступать на Украину. Эту информацию агентству Reuters подтвердил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

«В ближайшие 24 часа не будет никакой необходимости что-то менять», — ответил он на вопрос о продолжении поставок.

При этом, по данным источников агентства, у администрации Трампа есть план подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины, как они это делали при Байдене. Келлог якобы планирует обсудить этот вопрос на предстоящей Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Сам Келлог отказался подтвердить наличие плана, но сказал: «США всегда любили продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику».

Как ранее отмечал замглавы МИД России Михаил Галузин, в последнее время с Запада активно звучат заявления о необходимости перезапуска переговоров по Украине, однако на деле ничего не меняется — США и союзники продолжают накачивать Киев оружием.