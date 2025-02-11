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00:15, 12 февраля 2025Мир

В Иране осудили заявление Трампа о сделке с Ираном

Постпред при ООН Ирвани: Иран осуждает слова Трампа о сделке с Тегераном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Иран рассматривает недавние заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Тегераном взамен бомбардировок как угрозу. Об этом говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Ирвани в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в феврале Фу Цуна, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Иран обязуется защищать свой суверенитет. «Совет Безопасности ООН не должен молчать перед лицом такой наглой риторики», — подчеркнул он.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. При этом глава Белого дома отметил, что принятое им решение не вызывает у него радости. Он выразил надежду, что Вашингтону не придется очень часто использовать такую политику.

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