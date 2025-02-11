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12:31, 11 февраля 2025Мир

В Кремле заявили об анализе заявлений Путина в США

Песков: Заявления Путина анализируют во всем мире, важно, что это делают и в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Важно, что заявления президента России Владимира Путина анализируют в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире», — сказал он.

По словам представителя Кремля, с точки зрения понимания подхода Москвы к глобальным событиям, очень важно, что слова российского лидера анализируют и в Вашингтоне.

Ранее Песков заявил, что размещение президентом США Дональдом Трампом заявления Путина о «встающей Европе у ног хозяина» вряд ли можно назвать сигналом о сближении Москвы и Вашингтона.

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