В Минпросвещения высказались о нагрузке российских школьников

Министр просвещения Кравцов: Вопрос нагрузки школьников будет проработан

Вопрос нагрузки российских школьников будет проработан. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время правительственного часа в Госдуме, передает ТАСС.

Кравцов обратил внимание на то, что раньше, когда школы работали по собственным учебным планам, даваемые знания не соотносились с тем, о чем спрашивают на проверочных работах и экзаменах. По его словам, с 2021 года был принят федеральный закон о единых школьных общеобразовательных программах, и сейчас россияне учатся по ним, однако требуется время, чтобы прошла синхронизация и порядок с обучением в школах был наведен.

«Мы надеемся, что в скором времени мы этот вопрос [загруженности ученика при выполнении домашней работы] отрегулируем вместе с Роспотребнадзором, чтобы не было такой перегрузки учеников, о которой вы говорили. Что касается перегрузки учеников, у нас общая позиция с Государственной думой», — высказался Кравцов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о жалобах родителей на нагрузку школьников в России. По его данным, в среднем школьники проводят за учебой восемь-десять часов ежедневно, что сказывается на здоровье детей.

