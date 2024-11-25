Володин заявил о жалобах родителей на нагрузку школьников в России

Володин: от родителей поступает много обращений о нагрузке школьников в России

От родителей школьников в России поступает большое число обращений о чрезмерной нагрузке на детей в образовательных учреждениях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, в среднем школьники проводят за учебой восемь-десять часов ежедневно, что сказывается на здоровье детей — 70-80 процентов из них отмечают усталость от обучения.

На нагрузку, как отметил Володин, влияют перегруженное расписание, усложнение учебной программы, факультативы, индивидуальные проекты и объем домашних заданий. В ходе образовательного процесса значительное время также отводится на подготовку к контрольным и ЕГЭ, добавил Володин и подчеркнул, что каждый третий школьник учится по субботам.

«Более того, при такой занятости у ребенка практически не остается времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями», — написал Володин.

Еще в апреле 2024 года президент России Владимир Путин поручал сократить домашние задания в школах и убрать лишние контрольные работы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев впоследствии сообщал, что контрольные работы в школах России регламентируют на федеральном уровне.