Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 25 ноября 2024Россия

Володин заявил о жалобах родителей на нагрузку школьников в России

Володин: от родителей поступает много обращений о нагрузке школьников в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

От родителей школьников в России поступает большое число обращений о чрезмерной нагрузке на детей в образовательных учреждениях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, в среднем школьники проводят за учебой восемь-десять часов ежедневно, что сказывается на здоровье детей — 70-80 процентов из них отмечают усталость от обучения.

На нагрузку, как отметил Володин, влияют перегруженное расписание, усложнение учебной программы, факультативы, индивидуальные проекты и объем домашних заданий. В ходе образовательного процесса значительное время также отводится на подготовку к контрольным и ЕГЭ, добавил Володин и подчеркнул, что каждый третий школьник учится по субботам.

«Более того, при такой занятости у ребенка практически не остается времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями», — написал Володин.

Еще в апреле 2024 года президент России Владимир Путин поручал сократить домашние задания в школах и убрать лишние контрольные работы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев впоследствии сообщал, что контрольные работы в школах России регламентируют на федеральном уровне.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о разбившемся в Вильнюсе самолете

      Экс-президент Тайваня призвала США помогать Украине

      В Android появилась функция переноса данных без паролей

      Россиянин расправился с матерью во время ссоры из-за алкоголя

      В России заметно выросли продажи подержанных машин

      «Расстреляли и спалили». Житель Селидово рассказал, как ВСУ расправились с его семьей прямо у него на глазах

      Володин заявил о жалобах родителей на нагрузку школьников в России

      Стало известно о бегстве украинских военных с позиций у одного из поселков в ДНР

      В гробу российского бойца СВО оказался другой военный

      В Банке России допустили создание отдельного приложения для цифрового рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше