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17:17, 11 февраля 2025Силовые структуры

В Москве задержали таксиста за домогательства пассажирки

В Москве таксист надругался над пассажиркой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве возбудили дело против водителя такси, домогавшегося пассажирки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 февраля таксист в салоне машины, припаркованной на Нижегородской улице, угрожал девушке расправой и надругался над ней.

Мужчину задержали. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в Петербурге правоохранители задержали гражданина Средней Азии, который изнасиловал местную жительницу на одной из улиц города.

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