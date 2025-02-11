В Москве задержали таксиста за домогательства пассажирки

В Москве таксист надругался над пассажиркой

В Москве возбудили дело против водителя такси, домогавшегося пассажирки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 февраля таксист в салоне машины, припаркованной на Нижегородской улице, угрожал девушке расправой и надругался над ней.

Мужчину задержали. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в Петербурге правоохранители задержали гражданина Средней Азии, который изнасиловал местную жительницу на одной из улиц города.