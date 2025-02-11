В российском регионе задержали пригородные поезда

Пригородные поезда задерживаются в Саратовской области после атаки БПЛА

Пригородные поезда задерживаются в Саратовской области по техническим причинам на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Уточняется, что задержки наблюдаются на перегоне Сазанка — Нефтяная.

Ранее губернатор российского региона Роман Бусаргин заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. В результате массового налета загорелся нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

При этом жители сообщали, что слышали взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди. По предварительным данным, никто не пострадал.