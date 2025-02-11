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04:31, 11 февраля 2025Экономика

В реке Ленобласти зафиксировали превышение токсинов в тысячу раз

В реке Нейма в Ленинградской области нашли превышение токсинов в тысячу раз
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lukas Hron / Unsplash

В реке Нейма Ленинградской области зафиксировано многократное превышение допустимого содержания токсинов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

«Установлено, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам более чем в тысячу раз, аммоний-ионам почти в 200 раз, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам», — указывается в заявлении.

В Росприроднадзоре уточнили, что качество воды в реке ухудшается из-за сброса неочищенных сточных вод. В связи с этой ситуацией ФГБУ «Главрыбвод» обратилось в ведомство. Сама река Нейма впадает в реку Хревица. Оттуда вода поступает в Ивановское водохранилище, из которого впоследствии попадает в садки Лужского производственно-экспериментального лососевого завода. Загрязнение воды отражается на работе предприятия и приводит к уничтожению рыбы, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что за год число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12 процентов. Чаще всего загрязнения происходят в июле, августе и марте. Всего экстремально высокому загрязнению подверглись 382 объекта, высокому загрязнению — 1090.

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