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09:59, 11 февраля 2025Россия

В России назвали повод для прекращения предоставления помощи ВСУ из США

Политолог Марков: Помощь ВСУ из США может прекратиться из-за перепродажи оружия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российский политолог Сергей Марков назвал повод для прекращения предоставления помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

По словам Маркова, помощь ВСУ из США может прекратиться из-за перепродажи Украиной оружия мексиканским наркокартелям. Судьбу поставляемого Киеву западного оружия ранее раскрыл американский журналист Такер Карлсон в ходе своего интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом.

Как заявлял Карлсон, украинские военные продают до половины всего поставленного им оружия, которое впоследствии оказывается у южных границ США.

Марков считает озвученные американским журналистом объемы преувеличенными, но предположил, что какая-то часть оружия все же достается мексиканским наркокартелям, что может вызвать прецедент.

«Это [мексиканские наркокартели] сейчас Зло номер один для США. И [президент Украины Владимир] Зеленский получается связывается с этим главным Злом для американцев. Это подготовка к полному прекращению финансирования украинского режима со стороны США», — заключил российский политолог.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от роли «гаранта безопасности в Европе», что окажет серьезное влияние на ситуацию на Украине.

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