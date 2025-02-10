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19:08, 10 февраля 2025Мир

На Западе допустили отказ США от роли гаранта безопасности в Европе

Администрация Трампа может отказаться от роли гаранта безопасности в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от роли «гаранта безопасности в Европе», что окажет серьезное влияние на ситуацию на Украине. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Уделяя приоритетное внимание Китаю, администрация Трампа может отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы... Для Украины последствия могут быть самыми серьезными», — говорится в тексте доклада.

Авторы текста пишут, что США, вероятнее всего, переложат ответственность по защите континента на европейских союзников по НАТО. По их словам, для некоторых членов Республиканской партии США «безопасность, демократическая стабильность и процветание Европы» более не являются стратегическими приоритетами.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обвинял Европейский союз в том, что он выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Республиканец также говорил о неготовности финансировать работу других членов НАТО.

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