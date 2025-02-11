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13:10, 11 февраля 2025Наука и техника

В России представили модернизированную «Крону» с «Сойкой» и «Ежом»

«Центр беспилотных технологий» представил модернизированный комплекс РЭБ «Крона»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Центр беспилотных технологий» из Новосибирска представил модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Крона», состоящий из дрона-анализатора «Сойка» и подавителя «Еж». Об этом со ссылкой на организацию «Народный фронт» сообщает РИА Новости.

Центр разрабатывает компактные средства РЭБ, предназначенные для защиты российских бойцов в зоне специальной военной операции (СВО).

«Анализатор "Сойка" постоянно сканирует радиочастотный фон. После обнаружения дрона включается модуль подавления. Они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. "Ежа" можно запускать принудительно с помощью пульта управления», — рассказали в организации.

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Там добавили, что разработку можно использовать для защиты промышленных объектов, опорных пунктов и транспорта.

В январе Telegram-канал Shot сообщил, что ученые из Новосибирска разработали новые модели дронов — «Касатка» и «Микроб» — для применения в зоне СВО.

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