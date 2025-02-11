В России продлили ограничения на полеты в Израиль

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль до 11 марта

Росавиация снова продлила ограничения на ночные полеты из России в Израиль. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Запрет авиакомпаниям на выполнение ночных рейсов в Тель-Авив с 01:00 до 07:00 по московскому времени будет действовать до 11 марта. Отмечается, что это связано «с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Источник добавил, что при этом выполнять рейсы с 07:00 до 01:00 по московскому времени перевозчикам следует с учетом руководства Международной организации гражданской авиации (ICAO) по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Росавиация ввела ограничения на гражданские перевозки в Израиль 11 ноября 2024 года и уже несколько раз их продлевала. В настоящий момент прямые рейсы в Тель-Авив выполняют две российские авиакомпании: Red Wings и «Азимут».

