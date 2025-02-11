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12:08, 11 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело после стрельбы на трассе

В Северной Осетии возбудили дело из-за расстрелянного на трассе «Кавказ»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Северной Осетии возбудили дело из-за стрельбы на федеральной трассе «Кавказ», жертвой которой стал один человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли гильзы и пули, назначали судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что правоохранители разыскивают троих жителей Ардона. Вечером 10 февраля они открыли стрельбу по 30-летнему мужчине, а затем скрылись. Пострадавшего госпитализировали с ранениями, однако врачи не смогли его спасти.

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