В российском регионе задержали троих иностранцев с 13 килограммами наркотиков

В Новосибирске полицейские задержали троих иностранцев с 13 кг наркотиков

В Новосибирске полицейские задержали троих иностранцев с 13 килограммами героина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 и части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

По данным ведомства, реализовывать наркотики планировали трое задержанных иностранцев 44-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 39 и 22 лет. Сотрудники полиции задержали их в разных частях города. Подозреваемые работали на теневой магазин, продающий наркотические вещества, и не были знакомы. В квартире, арендованной женщиной, был организован склад. В ней было обнаружено более 12 килограмм героина. Она получала большие партии и занималась их хранением и фасовкой, затем размещала в тайниках на территории областного центра для более мелких сбытчиков. Еще двое задержанных и исполняли эту роль. При досмотре у них было обнаружено 150 и 330 грамм героина.

Они заключены под стражу. Устанавливаются дополнительные эпизоды их преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в российском регионе двух мужчин осудят за производство 350 килограммов наркотиков.