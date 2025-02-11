В СВР заявили о желании Зеленского продлить конфликт с помощью провокаций

В СВР заявили о намерении Зеленского вынести боевые действии за пределы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить конфликт и вынести боевые действии за пределы Украины. О желании спасти собственную власть с помощью провокаций заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также приказал украинским спецслужбам совершить серию провокаций за рубежом, которые будут направлены на дискредитацию публичного образа России.

Также в СВР рассказали о плане Украины подстроить подрыв судна. По информации ведомства, Киев намерен подорвать минами российского производства иностранное судно в Балтийском море и возложить ответственность на Россию за это.