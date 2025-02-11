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22:13, 11 февраля 2025Мир

В Турции задержали выбросившую ребенка в море женщину

Habertürk: в Турции задержали выбросившую ребенка в море женщину
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

В Турции задержали женщину после того, как она выбросила своего годовалого ребенка в море в районе Сеферихисар в Измире. Об этом пишет TRT Habertürk.

Издание отмечает, что преступление заметили граждане, находящиеся в тот момент неподалеку. Они и сообщили правоохранителям о действиях женщины, а также достали ребенка из воды.

Уточняется, что изучив камеры видеонаблюдения в окрестностях, группы задержали 30-летнюю мать Кевсер С.. По данным TRT Habertürk, у нее были проблемы с психикой.

Ранее в Таиланде российский турист выбросил 13-летнего сына за борт катера в Андаманское море и лишил его жизни. Трагическая ситуация произошла в среду, 22 января, у Суринских островов во время морской прогулки на судне, на борту которого находились 33 путешественника.

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