Habertürk: в Турции задержали выбросившую ребенка в море женщину

В Турции задержали женщину после того, как она выбросила своего годовалого ребенка в море в районе Сеферихисар в Измире. Об этом пишет TRT Habertürk.

Издание отмечает, что преступление заметили граждане, находящиеся в тот момент неподалеку. Они и сообщили правоохранителям о действиях женщины, а также достали ребенка из воды.

Уточняется, что изучив камеры видеонаблюдения в окрестностях, группы задержали 30-летнюю мать Кевсер С.. По данным TRT Habertürk, у нее были проблемы с психикой.

Ранее в Таиланде российский турист выбросил 13-летнего сына за борт катера в Андаманское море и лишил его жизни. Трагическая ситуация произошла в среду, 22 января, у Суринских островов во время морской прогулки на судне, на борту которого находились 33 путешественника.