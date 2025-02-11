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14:02, 11 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о тяжелой ситуации на кураховском направлении

Боец ВСУ с позывным Алекс заявил о продвижении ВС РФ в районе Дачного и Улаклей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе Дачного, Зеленовки и Улаклей. О трудном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении заявил в Telegram боец украинской армии с позывным Алекс.

«На кураховском направлении (...) [ВС России] резко активизировались со вчерашнего дня, давят буквально на всех участках кармана: в районе Зеленовки, Андровки, Дачного, Улаклей — тупо давят повсюду и имеют продвижение, ситуация очень тяжелая», — заявил военный.

Он добавил, что для поражения позиций ВСУ российские военные активно применяют корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о попадании около тысячи бойцов ВСУ в котел на кураховском направлении. По его словам, это произошло после того, как украинские солдаты отступили из Курахово к населенным пунктам Улаклы и Константинополь.

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