В ВСУ заявили о тяжелой ситуации на кураховском направлении

Боец ВСУ с позывным Алекс заявил о продвижении ВС РФ в районе Дачного и Улаклей

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе Дачного, Зеленовки и Улаклей. О трудном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении заявил в Telegram боец украинской армии с позывным Алекс.

«На кураховском направлении (...) [ВС России] резко активизировались со вчерашнего дня, давят буквально на всех участках кармана: в районе Зеленовки, Андровки, Дачного, Улаклей — тупо давят повсюду и имеют продвижение, ситуация очень тяжелая», — заявил военный.

Он добавил, что для поражения позиций ВСУ российские военные активно применяют корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о попадании около тысячи бойцов ВСУ в котел на кураховском направлении. По его словам, это произошло после того, как украинские солдаты отступили из Курахово к населенным пунктам Улаклы и Константинополь.