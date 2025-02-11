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15:59, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Ведущего «Би-би-си» заблокировали в приложении для знакомств после сотен жалоб

Ведущего Джонса заблокировали в приложении Hinge после 300 жалоб пользователей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Dr Sohom Das / YouTube

Известный ведущий канала «Би-би-си» Гетин Джонс заявил, что его профиль в приложении для знакомств Hinge был заблокирован после сотен жалоб пользователей. Об этом он рассказал в подкасте блогеров Мартина Компстона и Гордона Смарта.

По словам Джонса, его аккаунт на платформе заблокировали дважды за восемь часов, так как более 300 женщин пожаловались на то, что он якобы выставляет ненастоящие фотографии профиля и использует фейковые описания. Администрация приложения объяснила, что своими действиями телеведущий нарушил правила платформы, согласно которым нельзя использовать чужие данные для общения с другими пользователями.

Телеведущий посетовал, что ему следовало подтвердить свой аккаунт, чтобы не сталкиваться с подобной проблемой. Ведущие подкаста порекомендовали Джонсу зарегистрироваться на сайте для знакомств, который используют звезды шоу-бизнеса.

Ранее звезда реалити-шоу DIY SOS Марк Миллар рассказал, как изменилась его жизнь после сердечного приступа. Он признался, что старается избегать стресса.

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