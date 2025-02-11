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08:08, 11 февраля 2025Экономика

Владельца затонувшего танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из Усть-Луги

Собственника танкера Koala обязали за три месяца убрать судно из порта Усть-Луга
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Собственника танкера Koala, часчтично затонувшего в порту Усть-Луги, обязали за три месяца убрать судно из порта. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту танкера находится груз — 129,868 тысячи тонн нефтепродуктов, из них 111,225 тысячи тонн мазута. Резервуары судна не повреждены, угрозы для экологии нет.

9 февраля Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала порта Усть-Луга, когда в машинном отделении произошло несколько взрывов, после этого судно начало тонуть. В тот момент на борту был экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. Судно уже загрузило мазут и готовилось к отправке, когда раздались предполагаемые взрывы. Следствие не исключает, что танкер был подорван.

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