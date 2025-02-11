Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 11 февраля 2025Мир

Закрытие USAID поставило под угрозу ударов ВВС США гуманитарные конвои в зонах конфликтов

Bloomberg: Гумконвои могут подвергнуться ударам ВВС США из-за закрытия USAID
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petros Karadjias / AP

Конвои с гуманитарной помощью могут подвергнуться ударам ВВС США после того, как система, предназначенная для оповещения Пентагона об их присутствии в зонах военных действий, была отключена в рамках решения администрации президента США Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, USAID собирало данные о местоположении гуманитарных агентств в глобальных горячих точках и делилось ими с должностными лицами министерства обороны, ответственными за определение целей для удара. По словам двух официальных лиц США, пожелавших сохранить анонимность, эта «гуманитарная система оповещения» была закрыта более недели назад после приостановки работы агентства.

«Этот шаг поставил под угрозу жизни граждан США и других гуманитарных работников в странах, где США проводят военные операции, включая Йемен и Сирию», — отметили источники.

Нынешние и бывшие официальные лица США заявляют, что хорошо организованная система оповещения может сыграть важную роль в обеспечении безопасности гуманитарной помощи, а ее отсутствие подвергает гуманитарных работников опасности. «Люди, находящиеся в зонах конфликта, знают, что существует риск, но безрассудное закрытие такого важного механизма не поможет ни одной из вовлеченных сторон», — сказала бывший заместитель помощника министра обороны по глобальным партнерствам Мишель Штруке.

Ранее стало известно, что приостановка США программ помощи Украине привела к сокращению финансирования проектов по расследованию военных преступлений. Отмечается, что две инициативы в данном направлении курировало USAID, которое перестало работать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      В Госдуме раскритиковали работавших на USAID журналистов

      Российская актриса лишилась квартиры в центре Москвы из-за мошенников

      Организаторы гонки в Италии объяснили участие в ней Большунова

      Новак оценил ситуацию с инфляцией в России

      Глава российского города досрочно ушла в отставку

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой атакуемого ВСУ российского региона

      Стало известно о смерти на СВО подполковника полиции

      Раскрыты способы быстро избавиться от отеков

      ОАК расширит мощности производства Су-57

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше