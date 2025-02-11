Жена Галустяна показала фигуру в купальнике

Жена шоумена Михаила Галустяна Виктория показала фигуру в купальнике

Жена шоумена Михаила Галустяна Виктория показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя избранница знаменитости разместила снимок, на котором предстала в слитном черном купальнике на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело. Она распустила темные прямые волосы и отказалась от макияжа.

В январе 51-летняя жена Стаса Михайлова прогулялась в платье с разрезом до бедра. Супруга российского исполнителя позировала на улице в наряде с остроносыми сапогами на каблуках.