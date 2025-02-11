Женское тело обнаружили в российском регионе возле смотровой площадки на сопке

На Сахалине возле смотровой площадки на сопке обнаружили женское тело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
По данным следствия, недалеко от смотровой площадки на сопке, которая находится возле Корсакова, была обнаружена 54-летняя женщина без признаков жизни. Следователи осмотрели место происшествия с целью установить причины произошедшего и назначили судебно-медицинские экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что следователи решили допросить российского актера из-за женского тела в его машине.