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14:21, 11 февраля 2025Силовые структуры

Женское тело обнаружили в российском регионе возле смотровой площадки на сопке

На Сахалине возле смотровой площадки на сопке обнаружили женское тело
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СКР

На Сахалине возле смотровой площадки на сопке обнаружили женское тело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, недалеко от смотровой площадки на сопке, которая находится возле Корсакова, была обнаружена 54-летняя женщина без признаков жизни. Следователи осмотрели место происшествия с целью установить причины произошедшего и назначили судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что следователи решили допросить российского актера из-за женского тела в его машине.

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