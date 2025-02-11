Женское тело обнаружили в российском регионе возле смотровой площадки на сопке

На Сахалине возле смотровой площадки на сопке обнаружили женское тело

На Сахалине возле смотровой площадки на сопке обнаружили женское тело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, недалеко от смотровой площадки на сопке, которая находится возле Корсакова, была обнаружена 54-летняя женщина без признаков жизни. Следователи осмотрели место происшествия с целью установить причины произошедшего и назначили судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что следователи решили допросить российского актера из-за женского тела в его машине.