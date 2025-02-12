20-летний работник свалки упал в пресс для мусора

The Thaiger: В Таиланде 20-летнего рабочего раздавил пресс для мусора на свалке

В Таиланде работник центра по переработке отходов упал в пресс для мусора. Об этом пишет The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось в провинции Накхонратчасима 10 февраля. После обеда сотрудники свалки услышали громкий шум со стороны одного из прессов. Они быстро осмотрели его и обнаружили, что в спиральном механизме машины застрял их 20-летний коллега по имени Ануват.

Рабочие сразу же остановили машину, однако помочь молодому человеку было уже нельзя. Чтобы извлечь его из механизма, пришлось вызывать сотрудников экстренных служб.

Коллеги рассказали, что он проработал на свалке 11 месяцев и занимался сортировкой бытовых отходов перед отправкой в печь.

Как именно Ануват попал в пресс, пока неизвестно. Предполагается, что он поскользнулся, проверяя работу пресса.

В июне 2023 года сообщалось, что в США мусоровоз случайно загрузил в кузов мужчину, который заснул в мусорном баке. Пострадавший попал под пресс машины, но выжил.

