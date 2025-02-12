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09:10, 12 февраля 2025Из жизни

20-летний работник свалки упал в пресс для мусора

The Thaiger: В Таиланде 20-летнего рабочего раздавил пресс для мусора на свалке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: lumen-digital / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде работник центра по переработке отходов упал в пресс для мусора. Об этом пишет The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось в провинции Накхонратчасима 10 февраля. После обеда сотрудники свалки услышали громкий шум со стороны одного из прессов. Они быстро осмотрели его и обнаружили, что в спиральном механизме машины застрял их 20-летний коллега по имени Ануват.

Рабочие сразу же остановили машину, однако помочь молодому человеку было уже нельзя. Чтобы извлечь его из механизма, пришлось вызывать сотрудников экстренных служб.

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Коллеги рассказали, что он проработал на свалке 11 месяцев и занимался сортировкой бытовых отходов перед отправкой в печь.

Как именно Ануват попал в пресс, пока неизвестно. Предполагается, что он поскользнулся, проверяя работу пресса.

В июне 2023 года сообщалось, что в США мусоровоз случайно загрузил в кузов мужчину, который заснул в мусорном баке. Пострадавший попал под пресс машины, но выжил.

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