42-летняя актриса станцевала на публике с обнаженными ягодицами

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра примерила откровенный образ во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,3 миллиона подписчиков.

42-летнюю знаменитость запечатлели на выступлении на специальной площадке. Она предстала перед камерами в украшенном бисером розовом костюме, который включал в себя бюстгальтер с косточками и стринги с завышенной талией, обнажавшие ягодицы. Также звезда надела корону, перчатки без пальцев и босоножки на толстой подошве, высоких каблуках и с чередой ремней до колена.

Известно, что в текущем году бразильский карнавал начнется 27 февраля и продлится до 4 марта.

В январе Паола Оливейра также снялась в обнажающем ягодицы карнавальном костюме