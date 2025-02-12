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01:00, 12 февраля 2025Ценности

42-летняя актриса станцевала на публике с обнаженными ягодицами

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @paollaoliveirareal

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра примерила откровенный образ во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,3 миллиона подписчиков.

42-летнюю знаменитость запечатлели на выступлении на специальной площадке. Она предстала перед камерами в украшенном бисером розовом костюме, который включал в себя бюстгальтер с косточками и стринги с завышенной талией, обнажавшие ягодицы. Также звезда надела корону, перчатки без пальцев и босоножки на толстой подошве, высоких каблуках и с чередой ремней до колена.

Известно, что в текущем году бразильский карнавал начнется 27 февраля и продлится до 4 марта.

В январе Паола Оливейра также снялась в обнажающем ягодицы карнавальном костюме

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