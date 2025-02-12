Хайди Клум в бикини показала декольте крупным планом

Супермодель Хайди Клум в белом бикини показала декольте крупным планом

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде. Публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость примерила белое блестящее бикини, состоящее из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок. При этом звезда показала декольте крупным планом. Кроме того, она распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза.

В январе папарацци сняли интимный момент между 51-летней Хайди Клум и ее 35-летним мужем на пляже. Модель и ее избранника запечатлели во время отдыха на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море.