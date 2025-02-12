Бармен во Вьетнаме угостил туристов лимончелло и лишил их жизни

Бармена во вьетнамском городе Хойан арестовали за случайное отравление двух туристов метанолом. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Уточняется, что полиция задержала 46-летнего Ле Тан Джиа в пятницу, 7 февраля. Офицеры пришли к выводу, что при приготовлении лимончелло он использовал 70-процентный медицинский спирт, смешав его с водой, лимонадом и сахаром. Затем бармен угостил гостей ликером и непреднамеренно лишил их жизни.
«После употребления напитков туристы получили серьезное отравление метанолом, что привело к летальному исходу», — говорится в заявлении полиции.
33-летнюю Грету Мари Оттесон из Великобритании и ее 36-летнего жениха Арно Элс Куинтона из ЮАР нашли бездыханными на вилле Хойана в декабре 2024 года. Трагедия произошла через несколько дней после помолвки влюбленных.