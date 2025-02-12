Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 12 февраля 2025Путешествия

Бармен во Вьетнаме угостил туристов лимончелло и лишил их жизни

Бармена во Вьетнаме арестовали за случайное отравление двух туристов метанолом
Алина Черненко

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Бармена во вьетнамском городе Хойан арестовали за случайное отравление двух туристов метанолом. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что полиция задержала 46-летнего Ле Тан Джиа в пятницу, 7 февраля. Офицеры пришли к выводу, что при приготовлении лимончелло он использовал 70-процентный медицинский спирт, смешав его с водой, лимонадом и сахаром. Затем бармен угостил гостей ликером и непреднамеренно лишил их жизни.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?
Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?
28 ноября 2024

«После употребления напитков туристы получили серьезное отравление метанолом, что привело к летальному исходу», — говорится в заявлении полиции.

33-летнюю Грету Мари Оттесон из Великобритании и ее 36-летнего жениха Арно Элс Куинтона из ЮАР нашли бездыханными на вилле Хойана в декабре 2024 года. Трагедия произошла через несколько дней после помолвки влюбленных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии

      Солистка «Блестящих» сделала заявление о замужестве

      В Казахстане захотели принять закон об иностранных агентах

      Зеленский отверг слова о роли экс-премьера Британии в отказе Украины от мирного соглашения

      Россиянку с семьей отказались пускать в Китай из-за одного символа в загранпаспорте

      Трампу указали на историческое право Турции владеть сектором Газа

      Россиянке смягчили приговор после заявления о планах родить ребенка от потерпевшего

      Суд арестовал третьего фигуранта по делу о незаконной продаже бриллиантов на выставке

      Помилованного Путиным американца обменяли на заключенного в США россиянина. Почему Москва держала это в тайне?

      Бывший советник Трампа обвинил его в подрыве доверия к США в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше