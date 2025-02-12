Бармен во Вьетнаме угостил туристов лимончелло и лишил их жизни

Бармена во Вьетнаме арестовали за случайное отравление двух туристов метанолом

Бармена во вьетнамском городе Хойан арестовали за случайное отравление двух туристов метанолом. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что полиция задержала 46-летнего Ле Тан Джиа в пятницу, 7 февраля. Офицеры пришли к выводу, что при приготовлении лимончелло он использовал 70-процентный медицинский спирт, смешав его с водой, лимонадом и сахаром. Затем бармен угостил гостей ликером и непреднамеренно лишил их жизни.

«После употребления напитков туристы получили серьезное отравление метанолом, что привело к летальному исходу», — говорится в заявлении полиции.

33-летнюю Грету Мари Оттесон из Великобритании и ее 36-летнего жениха Арно Элс Куинтона из ЮАР нашли бездыханными на вилле Хойана в декабре 2024 года. Трагедия произошла через несколько дней после помолвки влюбленных.