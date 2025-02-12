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08:17, 12 февраля 2025Мир

Белый дом не пустил журналиста AP на церемонию к Трампу

Пейс: Белый дом не допустил журналиста AP на церемонию подписания указов Трампом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Белый дом не допустил журналиста американского информагентства Associated Press (AP) на церемонию подписания исполнительных указов американским лидером Дональдом Трампом. Причина в том, что агентство приняло решение и дальше использовать в своих материалах название Мексиканский залив вопреки указу президента о его переименовании в Американский, рассказала в своем заявлении исполнительный редактор СМИ Джули Пейс, передает ТАСС.

«Сегодня нам сообщили, что если AP не приведет свои редакционные стандарты в соответствие с исполнительным указом президента, нас лишат доступа на мероприятие в Овальном кабинете. Сегодня днем репортеру AP было отказано в возможности присутствовать при подписании исполнительных указов», — говорится в заявлении Пейс.

Исполнительный директор AP обвинила администрацию Трампа в ограничении доступа населения к независимым новостям, а также в нарушении первой поправки Конституции страны, гарантирующей свободу слова без цензуры со стороны властей.

Ранее стало известно, что компания Google начала официально подписывать на картах залив Америки, переименовав таким образом Мексиканский залив. Американцы при использовании Google Maps будут видеть только это географическое название.

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