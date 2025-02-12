Большинство украинцев отказалось признавать США союзником

Большинство украинцев назвало США необходимым партнером, а не союзником

Большая часть украинцев отказалась признавать США своим союзником. Это следует из опроса, проведенного The Guardian.

67 процентов опрошенных назвали США скорее «необходимым партнером», а не союзником. С противоположным мнением выступили 27 процентов респондентов. Вслед за Украиной, больше всего рассматривают США в качестве необходимого партнера жители Испании — 57 процентов против 14.

Ранее около половины граждан Украины заявили, что ситуация в стране развивается неправильно. Отмечается, что большинство украинцев указали на ухудшение жизни в нескольких сферах: в экономической (80 процентов), в политической (62 процента) и в материалом положении семьи (60 процентов).