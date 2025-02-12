Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 12 февраля 2025Бывший СССР

Большинство украинцев отказалось признавать США союзником

Большинство украинцев назвало США необходимым партнером, а не союзником
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Большая часть украинцев отказалась признавать США своим союзником. Это следует из опроса, проведенного The Guardian.

67 процентов опрошенных назвали США скорее «необходимым партнером», а не союзником. С противоположным мнением выступили 27 процентов респондентов. Вслед за Украиной, больше всего рассматривают США в качестве необходимого партнера жители Испании — 57 процентов против 14.

Ранее около половины граждан Украины заявили, что ситуация в стране развивается неправильно. Отмечается, что большинство украинцев указали на ухудшение жизни в нескольких сферах: в экономической (80 процентов), в политической (62 процента) и в материалом положении семьи (60 процентов).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

      Назван срок возвращения доступной ипотеки в России

      Google назвала дату анонса Android 16

      Один из фигурантов дела главы компании «Фонбет» заключил досудебное соглашение

      Врачи назвали четыре правила для защиты от цистита

      Трехлапый пес спас хозяина от смертельно опасной змеи

      В России заявили о необходимости «ипотечной оттепели»

      Губернатор сообщил о смерти россиянки из-за удара беспилотника ВСУ по машине

      ЦБ добился решения о банкротстве одного российского банка

      Число финансовых пирамид и других нелегалов в России выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше