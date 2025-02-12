Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

Власти Ленобласти сообщили о росте числа пострадавших в ДТП с фурой до 15

Число пострадавших в ДТП с фурой и микроавтобусом на трассе Кола в Ленобласти выросло до 15. Об этом сообщила администрация региона в Telegram.

По данным властей, в стационар Волховской межрайонной больницы доставили 14 взрослых и ребенка. «В тяжелом состоянии три человека — два в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что травмы получили 11 человек, еще одного спасти не смогли.

О столкновении грузовика и микроавтобуса на 120-м километре трассы близ поселка Иссад стало известно утром 12 февраля. В результате ДТП фура развернулась и перекрыла дорогу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.