Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 12 февраля 2025Россия

Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

Власти Ленобласти сообщили о росте числа пострадавших в ДТП с фурой до 15
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших в ДТП с фурой и микроавтобусом на трассе Кола в Ленобласти выросло до 15. Об этом сообщила администрация региона в Telegram.

По данным властей, в стационар Волховской межрайонной больницы доставили 14 взрослых и ребенка. «В тяжелом состоянии три человека — два в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что травмы получили 11 человек, еще одного спасти не смогли.

О столкновении грузовика и микроавтобуса на 120-м километре трассы близ поселка Иссад стало известно утром 12 февраля. В результате ДТП фура развернулась и перекрыла дорогу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса заочно арестовали в Москве

      Известный итальянский журналист получил вид на жительство в России

      «Ростех» обозначил преимущество российского оружия

      Число пострадавших в столкновении микроавтобуса и фуры в Ленобласти резко выросло

      В Европе нашли способ спасти ключевую отрасль от крупного кризиса

      Россиянин обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

      МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

      В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

      Зеленскому предрекли потерю власти до мая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше