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12:24, 12 февраля 2025Бывший СССР

Депутата Рады уличили в неумении считать

Депутат Рады Бурмич в десять раз завысил планируемую численность военной полиции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine / Reuters

Депутат Верховной Рады Анатолий Бурмич завысил планируемую численность военной полиции Украины приблизительно в десять раз. На ошибку в подсчетах парламентария обратило внимание издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что в новое ведомство могут набрать больше 100 тысяч человек, а также усомнился в целесообразности его создания. «Это больше 100 тысяч [человек] наверное. Тогда презентовали, что это будет создано на базе военной службы правопорядка, которая подчинялась министру обороны. Она будет тоже подчинятся министру обороны, но с более широкими полномочиями, которые будут касаться не только военных, но и гражданских», — сказал он.

Издание обратило внимание, что численность военной полиции будет составлять порядка 1,5 процента от численности армии республики. При этом, как отметили журналисты, в настоящий момент в Вооруженных силах Украины (ВСУ) служит меньше миллиона человек. Но даже при такой численности армии, в военную полицию набрали бы лишь 15 тысяч сотрудников, что сильно меньше названного Бурмичем числа.

Ранее бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о критической для ВСУ ситуации на всей линии фронта. Он также обвинил украинские власти в нападках на оппозицию, генералов и боевых комбригов, которые демотивируют армию.

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