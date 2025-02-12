Действующие военные ВСУ возмутились введением выгодных контрактов для украинской молодежи

«Страна.ua»: ВСУ возмущены введением годовых контрактов для украинцев 18-25 лет

Действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) возмущены введением выгодных годовых контрактов для украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает «Страна.ua».

Военные отмечают, что эти условия значительно лучше, чем у них, поскольку они служат без возможности демобилизации, не получают подъемных (молодым людям пообещали миллион гривен за подписание контракта). Сто тысяч гривен получают только те, кто находится непосредственно на фронте, у остальных зарплата гораздо меньше, в то время как по «льготным условиям» будущим бойцам обещают 120 тысяч гривен ежемесячно плюс доплаты за боевые задачи.

В ВСУ жалуются в соцсетях, что это несправедливо по отношению к тем, кто служит не один год, их обманули, и такие условия должны быть для всех военных. «Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — цитирует издание один из комментариев.

Военные допускают негативное отношение по отношению к молодым контрактникам. Юрист Маси Найем, потерявший на войне глаз, указал, что государство таким образом обесценивает добровольцев, которые пошли в армию в начале 2022 года. «Похоже, что, выбирая между непопулярными решениями, они решили проигнорировать мотивацию тех, кто уже находится на службе», — заявил он.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в Вооруженные силы страны (ВСУ) для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны.

Позже украинский лидер рассказал, что молодым людям, заключившим контракт с ВСУ, будут выплачивать около миллиона гривен за год. Кроме того, им пообещали предоставить право на поступление в вузы без экзаменов и ипотеку на специальных условиях.

