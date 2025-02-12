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22:26, 12 февраля 2025Мир

В Белом доме заявили о приверженности Трампа урегулированию конфликта на Украине

Белый дом: Трамп всем сердцем привержен урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский президент Дональд Трамп «всем сердцем» привержен урегулированию украинского кризиса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель администрации США прокомментировала разговор Трампа с российским главой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Администрация всем сердцем привержена мирному соглашению между Россией и Украиной об окончании конфликта раз и навсегда», — подчеркнула она.

Ранее Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что прогресс был достигнут за прошедшую неделю.

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