Huawei нашла способ продавать гаджеты через аптеки

Huawei начала продавать умные часы через аптеки как медицинский прибор

Китайская корпорация Huawei начала регистрировать свои гаджеты в качестве медицинских, чтобы увеличить продажи. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства выяснили, что Huawei оформила для ряда своих умных часов особую сертификацию, чтобы продвигать их как медицинские устройства. По их словам, благодаря этой хитрости руководители корпорации нашли способ продавать свою технику через аптеки в Китае.

В материале говорится, что китайские власти косвенно помогают Huawei продавать умные часы и прочую носимую технику. Порядка 95 процентов жителей Китая имеют право на медицинскую страховку, которая компенсирует стоимость некоторых медицинских услуг или препаратов. Таким образом, граждане за государственные деньги могут приобрести девайсы от Huawei.

В том числе медицинский сертификат получили умные часы Watch D2, которые могут измерять давление. По словам специалистов Bloomberg, формально гаджет соответствует понятию медицинского прибора, однако обычный тонометр стоит в 10 раз дешевле — часы Huawei доступны за 2988 юаней, или около 40 тысяч рублей.

При этом власти некоторых китайских провинций уже запретили продажу умных часов в аптеках. В ряде других регионов один человек не может получить больше одного гаджета на руки.

Ранее аналитики компании Kantar перечислили самые продаваемые смартфоны в мире в четвертом квартале 2024 года. По их данным, во всех регионах лидировали устройства серии iPhone 16.